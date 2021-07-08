Çanakkale'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Çanakkale'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçtan sıçrayan alevler, yol kenarındaki orman arazisine de zarar verdi.
TÜRKİYE 08.07.2021, 15:36 08.07.2021, 15:51
Ankara'dan Çanakkale'ye seyreden özel bir şirkete ait otobüsün motor kısmından Lapseki'nin Güreci köyü yakınlarında duman çıkmaya başladı.
Durumu fark edip yol kenarında otobüsü durduran şoför, araçtaki 8 yolcu ile muavin ve yedek şoförü otobüsten indirdi.
Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sarıp yol kenarındaki orman arazisine sıçradı.
Orman arazisi de zarar gördü
Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile karadan, helikopter ile havadan müdahale edildi.
Olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken bir miktar orman arazisi de zarar gördü.
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