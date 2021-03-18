18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ortaya çıkan fotoğraflar, savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

Türk tarihindeki en önemli muharebelerden biri olan Çanakkale Savaşı'nda, Türk askerlerinin kahramanca mücadelesi bundan tam 106 yıl önce büyük bir zaferle sonuçlandı.

BOĞAZ'A MAYIN DÖŞENDİ

Çanakkale'ye saldırı düzenleyen İtilaf Devletleri, İstanbul'u işgal etmeyi hedefliyordu.

Çanakkale Boğazı’ndaki savunmasını güçlendiren Osmanlı Ordusu, bölgeye mayınlar döşedi.

Nusret Mayın Gemisi, 7-8 Mart 1915’te karanlık limana sahile paralel olarak döktüğü 26 mayınla 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

İTİLAF DEVLETLERİ MAYINA TAKILDI

Topçu atışlarından kaçan İtilaf Devletleri'ne ait savaş gemileri mayınlara takılırken, Fransız Bouvet gemisi mayınlara çarparak 603 mürettebatıyla battı. İngiltere'ye ait gemiler de benzer sonu yaşadı.

Tarihe altın harflerle geçen zafer, tüm dünyaya "Çanakkale Geçilmez" diye haykırıldı.

27 Haziran 2002 tarihinde 4768 sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler Günü olarak kabul edildi.

NUSRET MAYIN GEMİSİ TARİHE IŞIK TUTUYOR

"Çanakkale geçilmez" sözüyle özdeşleşen ve akıllarda yer edinen Nusret Mayın Gemisi, uzun yıllar donanmaya hizmet ettikten sonra 1962 yılında "Kaptan Nusret" ismiyle kuru yük taşımaya başladı.

Daha sonra Akdeniz'in derin sularında kalan Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle karaya çıkarıldı, Tarsus Belediyesince alınıp restore edildi.

Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından aslına sadık kalınarak yenilenen Nusret, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı.

Nusret; içindeki müzesi, balmumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla ziyaretçilerini tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.