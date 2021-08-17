Cani koca önce eşini öldürüp, sonra arkadaşına kahve içmeye gitti!

CİNAYET SIRASINDA ÇOCUKLARI YAN ODADA UYUYORDU

Gece ise Ozan Ali Ö. çocukları diğer odada uyurken eşi Kübra Ö. ile kendisini aldattığını öne sürerek tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Ozan Ali Ö. eşinin kafasına tek el ateş edip öldürdü.

BİR SÜRE EŞİNİN BAŞINDA BEKLEYİP, ARKADAŞINA KAHVE İÇMEYE GİTTİ

Bir süre öldürdüğü eşinin başında bekleyen zanlı, daha sonra evden çıkarak Seyhan Baraj Gölü kenarında kulübesi olan arkadaşı M.Ş.'nin yanına gitti. Burada yanında getirdiği silahı arkadaşına vererek "Bu çok önemli bir olaya karıştı, bunu yok et" dedi. Daha sonra da arkadaşından kahve isteyerek birlikte kahve içti. Bir süre sonra da arkadaşıyla birlikte oradan ayrılıp tekrar eve geldi. Evde bulunan biri 1.5 yaşında diğeri 11 yaşında iki çocuğunu alarak arkadaşıyla birlikte annesi Aysel Ö.'nün evine gitti.

''BENİ ALDATIYORDU, ÖLDÜRDÜM'' DEMİŞ

Anne Aysel Ö. oğlu ve torunları geldiği için kahvaltı hazırladı. Ozan Ali Ö. kahvaltı yaparken annesi ve kız kardeşine "Kübra öldü" dedi. Bunun üzerine annesi Aysel Ö. "Nasıl olur, neden öldü" diye tepki gösterince "Beni aldatıyordu, ben öldürdüm" dedi. Anne Aysel Ö. Ozan Ali Ö.'nün arkadaşı M.Ş.'ye hemen polisi aramasını söyledi.

CANSIZ BEDENİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

M.Ş. polisi arayınca kısa sürede adrese gelen polis ile aile Ozan Ali Ö.'nün evine gitti. Eve girdiklerinde yatak odasında kadını kanlar içinde buldular. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ozan Ali Ö. ise gözaltına alındı. Kübra Ö.nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından dün öğleden sonra aile mezarlığına defnedildi.

''ONU CANIMDAN ÇOK SEVİYORDUM''

Cinayeti planlamadığını ve eşini öldürme niyetinde olmadığını dile getiren Ozan Ali Ö.'nün, eşinin kendisini daha önce de 3-4 kez aldattığını fakat her seferinde onu affettiğini söyleyip "Olay gecesi beni aldattığını düşündüğüm için yine tartıştık. Beni yine aldattığını anladım. Tartıştık. Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

CİNAYET SİLAHINI SAKLAYAN ARKADAŞI SERBEST KALDI

Ozan Ali Ö.'nün silahını saklayan M.Ş.'nin ise ilk etapta cinayetten haberi olmadığını, olunca da polise bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen Ozan Ali Ö., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı M.Ş. ise savcılıktan serbest kaldı.