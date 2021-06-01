Canını kurtarmak için ikinci kattan atladı

İstanbul’un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi 658. Sokak’ta bulunan baraka, saat 18.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede büyüyerek barakanın bitişinde bulunan 3 katlı binaya sirayet etti.

Yangını gören mahalleli kendini sokağa atarak, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGIN SIRASINDA ÜZERİNE SU DÖKEREK BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Barakadaki yangının binaya sıçraması sonucu, bina sakinleri yoğun duman altında mahsur kaldı.

Yangın sırasında bir kişi ise binada mahsur kalanlara yardım etmek için bakkalın önünde bulunan suyu üzerine dökerek binaya girmeye çalıştı.

Bu sırada battaniyenin açıldığını fark eden kişi, battaniyeden tutup, kurtarma çalışmasına katıldı.

İKİNCİ KATTAN BATTANİYEYE ATLADI

Binada mahsur kalan vatandaşların bazıları kendini dışarıya atmayı başarırken, bazıları ise cama çıkarak yardım istedi.

Bu sırada ikinci katta bulunan İbrahim Güler, sokakta toplanan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atlayarak yangından kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim Güler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“DUMANDAN ETKİLENİNCE AŞAĞI ATLADI”

Dumandan etkilenerek camdan aşağı atlayan İbrahim Güler’in babası Mehmet Güler, “Arkada odun deposunda çıktı yangın. Çocuk etkilenince, aşağı atladı. Duman dolmuş, prizler hep yanmış. Battaniye tutmuşlar ama üstüne düşünce bırakıvermişler.” dedi.

Aşağı atlayan genci battaniye açarak yakalamaya çalışan mahalle sakini Ahmet Şengül ise “Çocuk üçüncü kattan atladı. Battaniye etki etmedi, çocuk betona düştü.” diye konuştu.

BARAKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ, BİNADA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tahliye ederek, söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Baraka kullanılmaz hale gelirken, binada ise maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.