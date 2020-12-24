CANLI: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Koca, "Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır." dedi.