Canlı yayında Cemal Enginyurt - Yaşar Okuyan kavgası

MHP'den istifa ettikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Flash TV'de yayınlanan Söz Meclisten İçeri programının konuğu oldu.

Enginyurt, diğer program konuğu eski bakan Yaşar Okuyan ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu ele aldı.

"NE KONUŞACAĞIMI SANA MI SORACAĞIM"

Programın ilerleyen dakikalarında ikili arasında tartışma başladı.

Enginyurt, tartışma esnasında Okuyan'a, "Neyi konuşacağımızı sana soracak değilim. Eğer programı da beğenmiyorsan benimle programa çıkmazsın Sayın Okuyan, bu kadar basit. Senin istediğin gibi davranacak değilim ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde de konuşacak değilim." dedi.

"SEN KİMSİN"

Okuyan'ın, bu sözlere "Yahu sen kimsin ki?" sözleriyle cevap vermesi gerginliği körükleri.

"BANA SEN KİMSİN DEME, HADDİNİ BİL"

Bir anda hiddetlenen Enginyurt, "Sen kimsin diye konuşma sana çok ağır hakaretler ederim. Bana sen kimsin deme! Haddini bil. Edepsizlik etme Yaşar Okuyan, ben bu milletin vekiliyim. Adam gibi konuş, Bu milletten özür dile." diye bağırmaya başladı.

Reji ve diğer konukların yatıştırmakta güçlük çektikleri Enginyurt, yüksek sesle tepkisine şöyle devam etti:

"5 milyon yaşa takılan emekliyi katlettin sen. Bu milletin katliamını yaptın. Yaşına hürmet ediyorum ağabey diyorum yaptığına bak. Sana ağabey diyorum be...."