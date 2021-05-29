Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Öldürüp gömmüş
Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'ün cansız bedeni taşlık alanda gömülü halde bulundu. Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M. ifadesinde cinayeti itiraf etti. Öz'ü silahla öldürüp taşla üzerini kapattığını söyledi.
Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Fatma Öz, yaklaşık 40 gün önce ailesinin yanından ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Öz, ailesinin kayıp başvurusu yapmasının ardından polis tarafından aranmaya başlandı. Aile, kızlarının bulunması için de ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da programa başvurmuştu.
CANLI YAYINDAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı Bahri M., sevgilisinin bulunması için canlı yayına katıldıktan sonra intihara kalkıştı. Bahri M. 25 Mayıs tarihinde, aracının içerisinde, tabanca ile çene altından tek el ateş etti. Kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Bahri M. intihar girişiminden ağır yaralı olarak kurtuldu.
SİLAHLA ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ
Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Bahri M. Cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. Bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek tespit yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu. Olay yerindeki inceleme sürüyor.
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