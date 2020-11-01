Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kampüsünde saat 14.50'de inşaat halindeki 7 katlı binanın 4. katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Binada çalışan işçiler dumanları fark ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine başta Fatih istasyonu olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanların olduğu binaya itfaiye yangına merdivenle müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yanan binada büyük çaplı hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır" denildi.

"TÜM BİNAYI DUMANLAR KAPLADI"

Binada çalışan işçilerden biri, "İşçiler yukarıda çalışıyordu. İçerde de 2-3 kamyon strafor vardı. Onlar tutuşunca tüm binayı dumanlar kapladı. Biz burada çalışıyoruz. Kendi çabalarımızla arkadaşlara haber verdik. Kimseye bir şey olmadı çok şükür. İtfaiyeyi aradık. Onlarda hemen gelip müdahale ettiler. Yangın şuan için kontrol altına alındı. Yaralımız yok" dedi.

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