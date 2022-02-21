Çarşı ile Gezi Parkı davasında 4'üncü duruşma
52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
TÜRKİYE 21.02.2022, 12:57 21.02.2022, 13:00
Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasıda mahkeme heyeti, Çarşı davasının dosyasının ayrılmasına, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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