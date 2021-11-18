Çatı tamiri yapan kişilerin aldığı tedbir korkuttu

Bursa'nın Yıldırım Gökdere Mahallesi'nde çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu.

Çatıda kimi zaman yatarak kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları, yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi.

ÇATININ UÇ NOKTASINA KADAR GELDİ

Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri, çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağza geldi.