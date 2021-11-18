Çatı tamiri yapan kişilerin aldığı tedbir korkuttu
Çatı tamiri yapan iki kafadarın, metrelerce yüksekteki tehlike anları hem korkuttu hem güldürdü.
TÜRKİYE 18.11.2021, 09:54
Bursa'nın Yıldırım Gökdere Mahallesi'nde çatı tamiratı yapan iki kişi, bellerine bağladıkları halatla çatıda adeta ölüme meydan okudu.
Çatıda kimi zaman yatarak kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları, yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi.
ÇATININ UÇ NOKTASINA KADAR GELDİ
Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden iki şahıstan biri, çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağza geldi.
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