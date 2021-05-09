Çatıda çıplak yattı: Polis, İtfaiye ve Ambulans alarma geçti!
Çatıda çıplak şekilde dolaşıp sonrasında güneşlenen 51 yaşındaki şüpheli ekipleri alarma geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.
TÜRKİYE 09.05.2021, 16:53
Burdur’un Konak Mahallesi Uğur Sokak üzerinde bulunan binanın çatısında bir erkeğin çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KIYAFETLERİ GİYDİRİLDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI
Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu.
İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
31°
açık
Namaz Vakti 09 Mayıs 2021
|İmsak
|03:47
|Güneş
|05:22
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|79
|3. Galatasaray
|38
|78
|4. Trabzonspor
|38
|67
|5. Hatayspor
|38
|60
|6. Sivasspor
|38
|59
|7. Alanyaspor
|38
|57
|8. Gaziantep FK
|38
|55
|9. Karagümrük
|38
|54
|10. Göztepe
|38
|51
|11. Konyaspor
|38
|48
|12. Rizespor
|38
|45
|13. Malatyaspor
|38
|44
|14. Başakşehir
|38
|44
|15. Kasımpaşa
|38
|43
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|38
|40
|18. Ankaragücü
|38
|38
|19. Erzurumspor
|39
|37
|20. Gençlerbirliği
|38
|35
|21. Denizlispor
|38
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Chelsea
|35
|64
|4. Leicester City
|35
|63
|5. West Ham
|34
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|33
|52
|9. Leeds United
|35
|50
|10. Arsenal
|34
|49
|11. Aston Villa
|33
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Newcastle
|35
|39
|15. Brighton
|35
|37
|16. Southampton
|34
|37
|17. Burnley
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Barcelona
|35
|75
|3. Real Madrid
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|35
|46
|9. Granada
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Cádiz
|35
|43
|12. Osasuna
|35
|41
|13. Levante
|35
|39
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|35
|34
|16. Deportivo Alaves
|35
|32
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|35
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü