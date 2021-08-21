Çatıda video çekerken bastığı panel çöktü

23 yaşındaki Kübra Doğan, kuzeni 16 yaşındaki Helen M.'yi ziyaret etmek için Esenyurt’ta bulunan evlerine geldi.

Güneşin batışını izlemek ve sosyal medyaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar veren iki kuzen bir süre video ve fotoğraf çekti.

50 metre yükseklikten düştü

Çatıda oturduğu yerden inmek isteyen Kübra Doğan plastik panele bastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Düşme anı saniye saniye kaydedildi

Fotoğraf ve video çekmek için kayıtta olan cep telefonu kamerası genç kızın düşme anı saniye saniye kaydetti.