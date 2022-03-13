Çavuşoğlu: Mariupol'deki vatandaşlarımızla temas sağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona eriyor.

Forumun kapanış toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (ADF) 17'si devlet ve hükümet başkanı, 80'i bakan olmak üzere 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdiklerini belirterek, "Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdik" dedi.

ADF'nin ikinci toplantısının sonuna geldiklerini belirten Çavuşoğlu, forumdan hemen önce 10 Mart'ta tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptıklarını, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını ilk kez Türkiye'de bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin barış çabaları

Bütün dünyanın gözünün, kulağının Antalya'da olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi, ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir. Biz en başından beri, ilkeli ve diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik. Bu yöndeki samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya’da gerçekleşen Rusya-Türkiye-Ukrayna zirvesi ile ilgili "Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güvenin bir göstergesidir. Biz en başından beri diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik" dedi.

Liderlerin bir araya gelmesi için çaba sarfettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarıyla ilgili, "Türkiye'nin tutumu başından beri ilkeli ve net" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, 11 Mart'ta ADF'nin açılışını yaptıklarını vurgulayarak, son üç günde birçok güncel konuda serbest bir ortamda samimi görüş alışverişinde bulunduklarını, farklı bakış açılarını dinlediklerini, yeni fikirler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

"3 liderler oturumu, 27 panel, 4 söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısı yapıldı"

Forumun artık uluslararası düzeyde tanınan ve bilinen bir etkinlik haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yılki forumumuzu geniş bir katılımla gerçekleştirdik. 3 binden fazla kişiyi Antalya'da ağırladık. 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi forumumuza iştirak etti. 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdik. Dünyadaki devletlerin üçte birinden fazlası yaklaşık yüzde 40'ı burada en üst düzeylerde temsil edildi. Gerek diplomatlar gerekse uluslararası örgütlerin temsilcilerinin de ülkesine baktığımızda dünyadaki ülkelerin üçte ikisinden fazlası forum için buradaydı. Antalya Diplomasi Forumu'na artan bu ilgi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz 'Girişimci ve İnsani Dış Politikamızın' bir yansımasıdır. Forum vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdik. Konuklarımız da birbirleriyle çok sayıda temasta bulundu. Böylece dört gün boyunca diplomasinin nabzı Antalya'da atmış oldu."

Forumu içerik bakımından da zenginleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmalarında işaret ettiği, 'dünyadaki adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için diplomasiyi nasıl daha iyi kullanabiliriz' sorusuna odaklandık. Diplomasinin içinden geçtiği dönüşümü çok boyutlu bir şekilde ele almayı hedefledik. Bu anlayışla forumumuzun temasını 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' olarak belirledik" diye konuştu.

Çavuşoğlu, üç gün boyunca 3 liderler oturumu, 27 panel, 4 söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısı, 3 yan etkinlik düzenlediklerini, her coğrafyadan katılımcıların vizyonlarından da istifade ettiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında, siyasetçilerden uluslararası teşkilat temsilcilerine, düşünce insanlarından iş dünyasına kadar herkesi dinlediklerini söyledi.

"Bugünün liderleriyle geleceğin liderleri aynı çatı altında buluştu"

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da forumda gençlerin sesine kulak verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, foruma 97 üniversiteden 400 öğrenci katıldığını ve yarısından fazlasının kız olduğunu belirtti. Gençlerin üst düzey yetkililer ve düşünce insanlarıyla serbest bir ortamda iletişime geçtiklerini ifade eden Çavuşoğlu, bugünün liderleriyle geleceğin liderlerinin aynı çatı altında buluştuğunu belirtti.

Bu yılki Diplomasi Tüneli'nde "diplomasinin tarihi kökeni", "modern diplomasi" ve "diplomasiyi yeniden kurgulamak" başlıkları altında yaklaşık 400 görsele yer verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İki dijital sergi düzenledik. Diplomasi artık geniş kesimlere hitap etmek ve çok farklı paydaşların katkılarını gözetmek zorunda. Bu aktörlerden birisinin de medya olduğunu düşünüyoruz. Bu sene forumu 27 ülkeden yaklaşık 600 basın mensubu izledi. Antalya Diplomasi forumunun tüm dünyada görünür hale gelmesiyle emeğiniz var. Antalya Diplomasi Forumu, formatıyla, davetlileriyle ve içeriğiyle uluslararası ilişkiler alanındaki tartışmalara yön veren önemli platformlar arasındaki ikinci senesinde yerini aldı."

Çavuşoğlu, forumun uluslararası toplantılar takvimindeki yerini daha da pekiştireceklerini belirterek, diplomasiye her zamandan daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ADF'de ortaya konulan görüşler ve gerçekleştirilen temasların diplomasi ve diyaloğa katkıda bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Forumun organizasyonunda 2 bin 500'den fazla kişi görev aldı. Uzun bir hazırlık süreci geçirdik. Dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışmanın gururunu, onurunu yaşıyorum. Dünyanın iyi diplomatlarıyla çalışıyorum, bunun da faydasını her alanda görüyorum." diye konuştu.

Foruma destek veren sponsorlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, özel sektörün de forumu sahiplendiğini söyledi. Çavuşoğlu, çok verimli paneller gerçekleştirildiğini aktardı.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, Ukrayna'dan dün akşam 489 Türk vatandaşının daha tahliye edildiğini duyurdu.

"Camiye sığınan Türk vatandaşlarıyla teması sağlıyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Camiye bomba atıldığı haberi doğru değil. Camide hasar yok. Camiye sığınan Türk vatandaşlarıyla teması sağlıyoruz. Lavrov'dan vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedik" açıklamasını yaptı.

Ermenistan ile normalleşme süreci

Çavuşoğlu, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki her adımı destekliyoruz. Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanı ile görüşme verimli geçti."

"Ermeni Bakan Mirzoyan'a Azerbaycan'ın teklif ettiği barış anlaşmasına Ermenistan'ın olumlu cevap vermesi gerektiğini, bunun herkes için olumlu olacağını söyledik."

Çavuşoğlu, Taliban yönetiminin tanınmasıyla ilgili de "Tanıma konusunda çok aceleci davranmıyoruz. Çünkü atılması gereken adımları biz de tüm dünya gibi görmek istiyoruz" dedi.