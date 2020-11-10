Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken Ermenistan açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı.

Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor

Bu Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. Kısa süre içinde 7 Rayonun tamamı Azerbaycan'a teslim edilecek.

Azerbaycan her zaman ateşkesten yana olduğunu gösterdi. Her seferinde ateşkesi bozan, savaş isteyen Ermenistan oldu. Ermenistan da bunun bedelini ağır ödedi. Dün gece 3 ülke arasında ateşkes imzalandı.

Bunun nasıl denetleneceği konusu var. Paşinyan sonunda pes etmek zorunda kaldı. Bu savaşı başlatan Ermenistan'dı.

Bundan sonraki süreci birlikte yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Bu bir ders olsun.