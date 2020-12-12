Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşına: Açıklamalarınız kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtti.

ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ŞİİR RAHATSIZ ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Azerbaycan'daki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuşmuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada Şair Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiirinden bir bölüm okudu. Erdoğan'ın okuduğu şiir İran'ı rahatsız etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Bakanlığına çağrılmıştı.

İran'ın adımları sonrası Ankara'dan da cevap gecikmedi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.