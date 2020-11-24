Çavuşoğlu: Süreç normalleşirse Ermenistan halkı da kazanacak!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesiyle ilgili "Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak" dedi.
TÜRKİYE 24.11.2020, 21:06
Bakan Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım."
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