Çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı

İstanbul’un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokak’taki tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı.

Hızla virajı almaya çalıştı

Kaldırım üzerinde duran kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadınla birlikte çay içmeye başladı.

O sırada seyir halinde olan 34 EKK 862 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kadınları otomobilin altına aldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, kadınlara çarparak altına aldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Birinin durumu ağır

Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kadınlardan Meryem Yalçın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Dönüşü alamayınca kaldırımdan çıktı”

Kazayı gören vatandaşlardan Ufuk İnci “Bayanlar moladan çaya çıkmışlardı. O sırada araba aşağıdan geldi. Dönüşü alamayınca kaldırımdan çıktı. Buraya vurdu. Oradan kadınlara vurdu. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. 1 kadının durumu ağırmış.” dedi.