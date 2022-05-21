Çaya gelen zamlar raflardaki fiyatlara yansıdı

Son dönemde Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri enflasyon.

Hemen her üründe kendini belli eden fiyat artışları halkı canından bezdirdi.

Çoğu üründe yaşanan fiyat artışları, küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından kendini hissttiren ham madde sıkıntısından kaynaklanıyor.

Buna ek olarak kur farkı da fiyatlara ekstra yük getiriyor.

Yerli üretime zam tepki çekti

Tüm bunların yanında ise yerli üretime yapılan zamlar tepkiye neden oluyor.

Bunun son örneği kuru siyah çaya yapılan zam oldu.

Çaykur Turist Çayı 74,50'ye satılıyor

Çaykur, çaya yüzde 43 zam yaptı. Yapılan zam kısa sürede raflara yansıdı.

Zamdan önce 44 liraya satılan Rize Turist Çayı, zamların ardından ortalama 74 TL'ye çıktı.

Marketlerde çaylara gelen yeni fiyat güncellemelerini görenler ise gözlerine inanamadı.

Çay zammı sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar çay raflarından çektikleri fotoğrafları paylaşarak duruma tepki gösterdi.