Zonguldak kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı.

İstinat duvarı yıkıldı

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

İş yerlerini su bastı, bazıları tahliye edildi

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.