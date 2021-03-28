Çaydan geçmek isterken mahsur kaldılar!
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gürdük Çayı'ndan otomobille geçmeye çalışırken mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
TÜRKİYE 28.03.2021, 20:49
Olay, saat 16.00 sıralarında Akhisar'ın Seyit Ahmet Mahallesi'ndeki Gürdük Çayı'nda meydana geldi. Gönenç Dalçam'ın kullandığı 45 HA 0010 plakalı otomobil, yaklaşık 50 santimetre derinliğindeki çaydan geçerken çamura saplandı.
Sürücü Dalçam, yanındaki arkadaşı ile otomobilde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya halatla giren itfaiye ekipleri ilk olarak otomobilin penceresinden çıkardıkları sürücüyü çıkardı, ardından arkadaşını kıyıya çıkartarak kurtardı. Ardından otomobil de halatla bağlanıp, çekilerek çaydan çıkarıldı. İtfaiye görevlileri, daha önce de bu çayda mahsur kalan araçların olduğunu belirtip, halkı uyardı.
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