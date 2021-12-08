Çekici şoförü yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

Akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 61 numaralı cadde üzerinde meydana gelen olayda, 27 ACR 372 plakalı çekici ile cadde üzerinde seyir halinde olan 27 yaşındaki Cesur Delgezenli, yaya olarak peşinden koşan iki kişi tarafından durduruldu.

SİLAHLA VURUP KAÇTILAR

İki şahıs, daha sonra araçtan indirdikleri Cesur Delgezenli’nin göğüs bölgesine bir el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri ile boğuşma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Cesur Delgezenli’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Çekici şoförü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Cesur Delgezenli’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay sonrası kaçan katil zanlılarını yakalamak için çalışma yapılırken, saldırı ile ilgili de geniş çaplı inceleme başlatıldı.