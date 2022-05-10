Çekiçli saldırgan için tahliye kararı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Özgür Öztürk adlı sürücünün yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda kavşağa girdi.

Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı.

Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi.

Tekmeyle karşılık vermeye çalıştı

Gelen tepkiler üzerine Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobile doğru yürüdü.

Öztürk, çekici otomobilin açık camından içeri savurdu.

Otomobilinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı.

Çekiçle camları kırdı

Özgür Öztürk, daha sonra da çekiçle otomobilin camlarını kırdı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Güçlükle durdurdular

Öztürk, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle durduruldu.

Bu sırada saldırıya uğrayan sürücünün otomobilin içerisinden cep telefonunu göstermesi üzerine Öztürk, otomobile çekiçle tekrar vurmaya başladı.

Otomobile zarar veren Öztürk, daha sonra kendi otomobiline binip gitti.

Eleştirileri okuyunca paylaşım yaptı

Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu.

Çok sayıda kişinin yorum yaptığı görüntülere ilişkin Özgür Öztürk de paylaşımda bulundu.0

Kendisine küfredildiğini öne süren Öztürk, olayla ilgili şunları dedi:

“Küfrederek tahrik etti”

“Kahverengi araç benim. O araçtaki arkadaşın bana ettiği küfürleri bilmeden yayınladığınız video hakkında ve 'aracın hiçbir kabahati yok' diye video çeken arkadaşla da ayrıca hesaplaşacağız. Orada kırmızı ışıkta geçen bir tek ben değildim, göbekte kilitlenme vardı. Benim sol tarafım zaten doluydu. Araçların üzerinden geçebilecek değilse geçemezdi zaten. O da benim önüme gelmiş olacaktı. O arkadaşın beni küfür tahrik ettiğini, etraftaki insanların zaten ona tepki gösterdiğini bilmeden bu şekilde bana tepki gösteren herkesin…”

Tutuklandı

Bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulunduğu görülen Özgür Öztürk, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öztürk, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'Silahlı tehdit', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan Öztürk, cezaevine gönderildi.