banner86

banner85

Çekiçli saldırgan için tahliye kararı

Trafikte kendisine korna çalan araca çekiçle saldıran sanığa 11 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Son sözünde pişman olduğunu söyleyen sanık için mahkeme tahliyeye kararı verdi.

TÜRKİYE 10.05.2022, 17:11
Çekiçli saldırgan için tahliye kararı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Özgür Öztürk adlı sürücünün yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda kavşağa girdi.

Bu sırada diğer yoldan kavşağa giren 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü, uyarmak için korna çaldı.

Diğer otomobil sürücüleri de korna çalarak kırmızıda geçen sürücüye tepki gösterdi.

Tekmeyle karşılık vermeye çalıştı

Gelen tepkiler üzerine Öztürk, aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan bir çekiç aldı ve 06 BJ 5854 plakalı otomobile doğru yürüdü.

Öztürk, çekici otomobilin açık camından içeri savurdu.

Otomobilinde kalan sürücü de camdan tekme atarak çekiç darbelerini savuşturmaya çalıştı.

Çekiçle camları kırdı

Özgür Öztürk, daha sonra da çekiçle otomobilin camlarını kırdı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Güçlükle durdurdular

Öztürk, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle durduruldu.

Bu sırada saldırıya uğrayan sürücünün otomobilin içerisinden cep telefonunu göstermesi üzerine Öztürk, otomobile çekiçle tekrar vurmaya başladı.

Otomobile zarar veren Öztürk, daha sonra kendi otomobiline binip gitti.

Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #1

Eleştirileri okuyunca paylaşım yaptı

Vatandaşların kaydettiği görüntüler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tepkilere neden oldu.

Çok sayıda kişinin yorum yaptığı görüntülere ilişkin Özgür Öztürk de paylaşımda bulundu.0

Kendisine küfredildiğini öne süren Öztürk, olayla ilgili şunları dedi:

Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #2

“Küfrederek tahrik etti”

“Kahverengi araç benim. O araçtaki arkadaşın bana ettiği küfürleri bilmeden yayınladığınız video hakkında ve 'aracın hiçbir kabahati yok' diye video çeken arkadaşla da ayrıca hesaplaşacağız. Orada kırmızı ışıkta geçen bir tek ben değildim, göbekte kilitlenme vardı. Benim sol tarafım zaten doluydu. Araçların üzerinden geçebilecek değilse geçemezdi zaten. O da benim önüme gelmiş olacaktı. O arkadaşın beni küfür tahrik ettiğini, etraftaki insanların zaten ona tepki gösterdiğini bilmeden bu şekilde bana tepki gösteren herkesin…”

Ankara’daki çekiçli saldırgan için tahliye kararı #3

Tutuklandı

Bagajından aldığı çekiçle saldırı girişiminde bulunduğu görülen Özgür Öztürk, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öztürk, savcılık sorgusu ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'Silahlı tehdit', 'mala zarar verme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan Öztürk, cezaevine gönderildi.

#çekiçli saldırgan #Ankara #tahliye #saldırgan
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28