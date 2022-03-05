Çekiçli saldırgan tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Özgür Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Özgür Ö, "silahla tehdit", "hürriyetten yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Çankaya ilçesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda kırmızı ışığı ihlal eden Özgür Ö, kendisini korna çalarak uyaran bir sürücüye, aracının bagajından aldığı çekiçle saldırmıştı.

Uyarıda bulunan sürücünün otomobilinin camını da kıran şüpheli, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.