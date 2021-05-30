Celal Şengör'den İlber Ortaylı'ya küfürlü övgü!
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı küfürlü şekilde övdü. O anlar sosyal medyada viral olurken izleyenleri güldürdü.
TÜRKİYE 30.05.2021, 13:03
Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü.
CELAL ŞENGÖR'DEN ŞAŞIRTAN ÖVGÜ
Şengör, Ortaylı'nın kendi alanı dışındaki birçok konulara da hakim olduğunu ve entellektüel yapısını anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.
SUNUCU, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.
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