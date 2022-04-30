Celalettin Fırtına güvenlik korucuları iftar programına katıldı

İftar programının samimi bir atmosferde geçtiğini belirten başkan Fırtına, terörün bitirilmesi noktasında askerle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucularının onura edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Programda güvenlik korucularıyla ilgili görüş alışverişinde de bulunulduğuna değinen Fırtına: “Her zaman güvenlik korucularımızın yanında olup desteklerini bizlerden esirgemeyen terör örgütlerinin belini kıran çok kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu dün akşamda bizleri iftar sofrasında buluşturarak birliğimizin pekişmesine ve ramazanın maneviyatını birlikte yaşamamıza vesile olarak bizleri memnun etmiştir. Bingöl ve çevre illerden çok sayıda güvenlik korucularımızın da katıldığı programa, Bakan yardımcısı Sayın Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sayın Arif Çetin, Bingöl Valisi Sayın Kadir Ekinci ve konfederasyon genel başkanımız Ziya Sözen katılım sağladı. Sayın bakanımızdan taleplerimiz arasında yer alan, Koruculuktan uzmanlığa geçiş yaşının 27 den 32 ye çıkartılması hususu da yer alıyordu. İftar programı konuşmasında sayın bakamımız bu güzel haberi de bizlerle paylaşarak uzmanlığa geçiş yaşının 32 ye çıkartıldığı müjdesini verdi. Bu güne kadar yapılan mülakat ile Kahramanmaraş’ında içerisinde olduğu 26 ilimizden binlerce korucumuz koruculuktan uzmanlığa geçmişti. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla bu günden itibaren beş bin korucumuz daha bir yıl süre içerisinde uzmanlığa geçiş yapacak ve bu sayı ileriki zamanlarda daha da artacak. Uzmanlığa geçen güvenlik korucularımız kendi memleketlerinde komando birliklerinde görev yapacak, isteyen başka illere de tayin olabilecek. Sayın bakanımıza tüm korucularımız adına çok teşekkür ediyorum. Korucu camiamıza ve devletimize hayırlı olsun. Gönüllüleriyle beraber sayısı 76 bini bulan korucu camiası olarak yıllardır ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunların gayet farkında olup, yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele de güvenlik güçlerimizle beraber omuz omuza şehitler vererek devletimizin yanında ve emrindeyiz. bu onurlu mücadelemiz terörün sonu gelinceye kadar kararlılıkla aynen devam edecektir” diye konuştu