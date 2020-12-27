Cenaze aracı devrildi
Hakkari'de cenazeden dönen cenaze aracı şarampole yuvarlandı
TÜRKİYE 27.12.2020, 12:42 27.12.2020, 15:30
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyü yakınlarında cenaze bırakıp dönen Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, Gürdere köyü yakınlarında kayarak şarampole devrildi.
Aracın kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Olay yerine giden vatandaşlar hemen yardım için çekici ve jandarmaya haber verdiler.
Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Şarampole devrilen araç kurtarıcıyla kaldırırken, ekipler yolu tekrar trafiğe açtı.
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