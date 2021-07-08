Cenaze görüntüleri yürek parçaladı! Cinnet geçiren anneannenin kıydığı 3 cana böyle veda ettiler
Ankara'nın Mamak ilçesinde cinnet geçiren anneanne Öznur Aydın, önce kızı Meryem Atsak'ı ardından torunları Merve ve Ömer İsmail'i tabancayla vurdu. Kızı ve torunları olay yerinde yaşamını yitirirken Aydın aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydın'ın tedavisi devam ediyor. Ölen Atsak ve iki çocuğu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yakınlarının çaresiz gözyaşları yürek parçaladı.
Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi Şehit Hanifi Caddesi'nde dün, Öznur Aydın (55), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yanına gelen kızı Meryem Atsak (23) ile tartıştı. Öznur Aydın, tartışma sırasında evde bulunan eşine ait tabancayı alarak önce kızı Meryem Atsak'a, ardından da torunları 9 aylık Merve ve Ömer İsmail'e (3) ateş etti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Meryem Atsak ve çocukları, göğüslerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kızı ve torunlarını vurduktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşleyen Öznur Aydın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Meryem Atsak ile çocukları Merve ve Ömer İsmail'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan anne ve çocuklarının cenazeleri, Ortaköy Mezarlık Camii'ne getirildi. Cenazeye, olayla ilgili polis tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Öznur Aydın'ın eşi Mustafa Aydın, Meryem Atsak'ın eşi Özgür Atsak ile diğer yakınları katıldı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Özgür Atsak, yan yana konulan eşi ve çocuklarının tabutlarının başında taziyeleri kabul ederken büyük üzüntü yaşadı. Öznur Aydın'ın babası Bekir Bülbül ile diğer yakınları da tabutların başında gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30