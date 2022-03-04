Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 yaralı

Harun Bilgen yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Akif Müfit Belgin, Nurullah Aydın, Aleyna Biler, Seher Elalir ve Rabia Bilgen yaralandı.

Yaralılar Sulusaray İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtakilerin Tokat'tan Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki cenazeye katılmak için gittikleri öğrenildi.