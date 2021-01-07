Cengiz Halil Çiçek “Basın dostu 50 iletişim lideri ” arasında…

Bir yıla yayılan hummalı çalışma sonucu oluşturulan ve önemli bir jüri ekibi tarafından hazırlanan listede SANKO Holding Basın Yayın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek’de yer aldı.”

Derginin her yıl hazırladığı araştırma da ,78 ekonomi gazetecisi ve yayın kurulunun katkıları ile oluşturulan jüri ekibinde, Dr.Fatoş Karahasan, Jale Özgentürk ve Vahap Munyar gibi önemli isimler yer aldı.

Araştırmada SANKO Holding Basın Yayın Danışmanı Cengiz Halil Çiçek ile ilgili şu düşüncelere yer verildi, “Kurumsal iletişimci ile basın mensubunu, bir bütünün parçalan olarak görüyor. Çünkü bu iki meslek birlikte varlar ve birlikte güçlüler. Birisinin eksik olması halinde, bütünü oluşturmak mümkün değil. Duayen isme göre; kurumsal iletişimcinin başarısı ancak basın ve tüm toplumla doğru iletişim kurmasıyla mümkün. Gazetecinin ise elbette doğru bilgiyle… Dolayısıyla herkes işini birbirine zarar vermeme anlayışıyla yapmalı. Çiçek. bu; süreçteki içtenlik ve nezaketim iki taraf arasındaki iş birliğiyle boyut kazandığı düşüncesinde. Çiçek, Anadolu Ajansı’nda çalışıp emekli oldu. Sonrasında Kurumsal iletişim 18 yıldan beri işi oldu. Kendini basın mensubu olarak kabul ediyor. Bundan dolayı bizlerin hassasiyetlerini, içerisinde bulunduğumuz durumu, yaşadığımız zorlukları en az bizim kadar biliyor ve anlıyor. Bu da iletişim kurulurken zamanı ve ifadeyi kolaylaştırıyor. Bu şekilde istekler, en yalın şekli ile aktarılabiliyor.”