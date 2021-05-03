Cesedi sokaktan geçenler buldu, Şüpheli ölüm!
Adana'da yoldan geçen vatandaşlar sokak ortasında bir cansız beden buldu. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kadının 9 kattan düştüğünü öğrendi. Talihsiz kadının nasıl düştüğü ise araştırılıyor.
TÜRKİYE 03.05.2021, 13:06 03.05.2021, 13:32
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde iddiaya göre, vatandaşlar sokakta yerde hareketsiz yatan bir kadını görünce sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.
9 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞMÜŞ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine polis, ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmada çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kadının binadan düştüğünü gösteren kayıtlar ortaya çıktı. Polis 9 katlı işhanının çatısına çıktığında kadının çantasını buldu.
NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR
Çantadan çıkan kimlikle kadının isminin Vuslat Tüşümel (53) olduğu belirlendi. Polis şimdi kadının nasıl düştüğünü belirlemek için araştırma başlattı. Bu arada, olay yerine gelen bir kedinin kadının başından ayrılmaması dikkat çekti.
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