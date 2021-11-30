Çeşme açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 30.11.2021, 14:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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