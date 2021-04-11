Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz." dedi.

TÜRKİYE 11.04.2021, 13:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binaya ilişkin, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz." dedi.

Açelya Apartmanı'nın yer aldığı alanda incelemelerde bulunan Kurum, burada yaptığı açıklamada, olayın ardından bölgedeki 21 binada risk tespit edilerek, 900 vatandaşın misafirhanelere yerleştirildiğini söyledi.

Bu vatandaşların mağdur olmamaları için çalıştıklarını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde, belediyemizle birlikte yıkım sürecini yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. 11 binayı da dahil ederek, toplamda 14 parselin olduğu, 155 bağımsız bölümün risk altında olduğunu arkadaşlarımız tespit ettiler. Bu çerçevede, bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Oluşturacağımız kriz masasında vatandaşlarımıza taşınma, kira, eşya yardımı yapılacak. Kartal'da, Kağıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl yaptıysak, aynı şekilde Ankara Çankaya'mızda, İleri Mahallemizde TOKİ'miz hızlı bir şekilde inşaatları yapacak. Vatandaşlarımıza, inşallah en iyi şartlarda teslim edecek süreci başlatmış olacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz tüm imkanlarıyla Ankaralı hemşehrilerimizin yanındadır. Verilmesi gereken tüm destekleri verecektir."

Sürece ilişkin hukuki tahkikatın başlatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, sorumlularla ilgili her türlü cezai işlemin yapılacağını da vurguladı.

"Taşınma sürecini başlatacağız"

Murat Kurum, "Yıkım sürecinde bir takvim var mı?" sorusuna, "Açelya Apartmanı'nın kısmi yıkımı gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla yol kotu ve altında kontrollü bir şekilde binayı tutmamız gerekiyor. O binayı o duruma getirdikten sonra aşağıdan belediyemizle bir topuk yaparak, kontrol altına alacağız. Kontrol altına aldıktan sonra etraftaki binaların taşınma sürecini başlatacağız." yanıtını verdi.

Kurum, yıkılma ve yıkımın diğer binalara zarar vermesi riskinin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"O yüzden dikkatli yürütmek durumundayız. Ama bugün itibarıyla o riski ortadan kaldıracağımızı öngörüyoruz. O riskin kaldırılmasına müteakip aşağıdan topuk çalışmasını da yarın itibarıyla tamamlarız. Öbür binaların da salı günü itibarıyla taşınma sürecini başlatabileceğimizi öngörüyoruz. Taşınma sürecinin bitmesine müteakip TOKİ Başkanlığımız uygulama projelerini çalışacaklar, akabinde en geç 1-2 ay içerisinde ihalesini yapacağız, en kısa sürede de inşaatlarımızı bitireceğiz."

"Son dönemde istinat duvarlarının çökmesiyle ilgili çok olay yaşandı. Bunla ilgili önümüzdeki günlerde bir adım atılacak mı?" sorusu üzerine Kurum, hem savcılık hem de Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca hukuki ve teknik incelemenin yapıldığını anımsattı.

Kontrolsüz kazı sebebiyle ihmali olanlarla ilgili her türlü cezai sürecin yürütüleceğinin altını çizen Kurum, bir inşaat yapılırken, vatandaşların can güvenliğini ve diğer binaları riske atmadan çalışılması gerektiğini belirtti.

"Bu, bir afet değil. Bir ihmal sonrasında meydana geldi"

Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokağı'nda bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski olan Açelya Apartmanı'nın etrafında incelemede bulundu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'dan alanda yapılacak çalışmalar ve yıkım sürecine ilişkin bilgi alan Kurum, yanına gelen apartman sakini Turan Evli ile konuştu.

Evli, Bakan Kurum'a enkazın içinde bulunan halıları göstererek "Bunlar benim kızımın çeyizi. Alabilir misiniz?" diye sordu. Bakan Kurum'un talimatıyla koruma tarafından çıkarılan halılar Evli'ye teslim edildi.

Daha sonra Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte, boşaltılan binalarda yaşayan vatandaşlarla konuştu.

Sürece ilişkin bilgi veren Kurum, "İstinat duvarına bağlı bütün binaları arkadaşlarımız etüt ettiler, bu etüt çerçevesinde burada riskli gördüğümüz ne kadar bina varsa o binaları kentsel dönüşüme tabi tutacağız. Bu, bir afet değil. Bir ihmal sonrasında meydana geldi. Biz sizleri yalnız bırakmamak adına büyük bir alanda kentsel dönüşüm projesini inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

"Hep birlikte üstesinden geleceğiz"

Çalışmalara Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesinin de destek vereceğini belirten Kurum, "Hep birlikte üstesinden geleceğiz, inşallah sizleri yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Açelya Apartmanı'nın bulunduğu alandaki binaların hepsini riskli gördüklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Çünkü kayma riskli var, istinat duvarı birbirine bağladığı için problem teşkil ediyor. Şimdi siz buradan eşya alamadınız, alamayacaksınız. Tedbiren 21 bina boşaltıldı ama bizim burada riskli gördüğümüz 14 parsel var, 3'ü boş. 11 bina proje içerisine dahil edilecek. Burada bir kentsel dönüşüm ofisi kuracağız, o ofiste arkadaşlarımız size detaylı bilgileri verecekler. Bu süreci nasıl yürüteceğimiz hem taşınma hem kira yardımlarına ilişkin ne verebileceğimizi, hepsini detaylı bir şekilde orada bilgilendirecekler sizi. O bilgiler çerçevesinde de inşallah birlikte yapacağız. Eşyasını alamayan vatandaşlarımıza ilk etapta 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. İnşaat süresince de kira ve taşınma yardımı yapacağız. 1150 lira aylık kira yardımı yapacağız, inşaat süresince de o kira yardımlarını alacaksınız. Eşyasını alan vatandaşlarımız sadece kira ve taşınma yardımı alacaklar. Kiracılara da taşınma yardımı vereceğiz. Eşyasını alamayan ev sahibi de olsa kiracı da olsa eşya yardımı yapacağız."

"Maliyetten yüzde 30, yüzde 40'a varan indirim yapacağız"

Vatandaşlar, "Kalacak yer sorununuz var mı?" diye soran Bakan Kurum'a, sokaklarına yakın bir devlet yurdunda kalmak istediklerini söyledi.

Kurum, "Biz bir imar çalışması yapacağız. İnşaat maliyetlerinden düşürebilmek adına her türlü katılımı sağlayacağız. Oradaki belediyenin arsasını projenin içine dahil edeceğiz ki proje maliyeti düşsün. Bakanlık olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maliyetten yüzde 30, yüzde 40'a varan indirim yapacağız, kalan kısmını da uzun vadede size ödeme imkanı vereceğiz." diye konuştu.

Vatandaşların evlerinin maliyetini söyleyerek zararlarını dile getirmesi üzerine Bakan Kurum, "Şu anda 550 eden daireleriniz, projelerimiz bittiği zaman 1 milyon civarında eder. Çünkü bütüncül bir proje yapacağız. Sizin zararınız olmaz. Şu anda bence zararı düşünmeyin, kimsenin canına bir zarar gelmedi. Biz gerekli fedakarlığı yapacağız." dedi.

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