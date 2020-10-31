Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Kurum, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 804 kişinin yaralandığını ve deprem anından şu ana kadar 100 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

25 canımızı kardeşimizi yitirdik. 804 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sonrasında 4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. Toplamda 484 artçı sarsıntı yaşandı.

8 binada çalışmalar sürüyor

Daha çok Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da fazla hissedildi. Ekiplerimiz çalışıyor. Sahada fiilen 5 bin personel arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. 17 binada yıkım gerçekleşmişti. Şu an 8'inde faaliyet devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın da can güvenliği için binalarımızı anlık takip ediyoruz. Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz. Ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz binaların tespitine müteakip girilmesi gerekmektedir.

56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak.

"Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık"

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

Eşya ve kira yardımı

TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak.

8 milyon liralık acil yardım ödeneği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." dedi.