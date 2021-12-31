Ceylan'ın acı günü
Ünlü türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 31.12.2021, 10:04
Ünlü türkücü Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Avcı'dan acı Haber geldi.
Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımız babamızı kaybettik' ifadelerini kullandı.
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