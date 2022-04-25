Cezaevi aracına saldırı düzenleyen PKK'lılara operasyon

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Bursa E Tipi Cezaevi'nde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında, el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti.

Patlamada bir memur şehit olurken, biri ağır 13 kişi de yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı faillerin evine operasyon

Saldırının ardından Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Özel Hareket ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz hafta cezaevi aracına yönelik bombalı saldırının faillerinin kaldığı değerlendirilen Selamet Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Araştırma sürüyor

İçeride kimsenin olmadığı belirlenirken, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine geldi. Hücre evi olduğu değerlendirilen evin girişinde tedbir alan polis ekipleri, yolu kapattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yüzlerce güvenlik kamerasına ait görüntüleri incelediği ve sokak sokak, cadde cadde araştırma yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.