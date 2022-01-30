Cezaevi firarisi, çocuğunun doğum gününü kutlarken yakalandı
Iğdır'da, 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç., çocuğunun doğum gününü kutlamak için gittiği evinde polis tarafından yakalandı.
TÜRKİYE 30.01.2022, 16:38
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ayrı suçtan aranan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, ikinci kez cezaevinden firar eden İ. Ç.'nin çocuklarından birinin doğum günü yaklaştığını ve kendisinin de buna katılacağını düşünerek oturduğu Özgür Mahallesi'ndeki evinin etrafında bekledi. Polis, evde doğum günü partisi yapıldığı sırada kapının zilini çaldı. Kapıyı açan İ. Ç., polisten pastayı kesmek için izin istedi. İ.Ç., çocuğu ile birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyip kestikten sonra polisler eşliğinde cezaevine götürüldü.
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