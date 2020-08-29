CHP, 30 Ağustos’u halkla kutlayacak
CHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlanması kararına itirazını, düzenleyeceği kutlamalarla da ortaya koyacak.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine yeni bir planlama yapan CHP kurmayları, partinin 249 belediye başkanlığı ve il başkanlıklarına 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin talimat yazısı gönderdi.
CHP genel başkanı kemal kılıçdaroğlu ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
kılıçdaroğlu mesajında "30 Ağustos'u yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir. Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız. İfadelerine yer verdi
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