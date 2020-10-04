CHP Ankara Milletvekili Murat Emir pandemi sürecini değerlendirdi!

Milletvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada “Pandemiyi akılla ve bilimle yenebiliriz o yüzden bilim kuruluna saygı duyuyoruz ve bilim kurulunun kurulmuş olmasını çok takdir ettik ama bilim kurulunu hem siz dinlemiyorsunuz hem de bilim kurulunu dahi yanıltıyorsunuz. Şimdi bilim kurulu oturdu baktı günlük 1500 vaka var belki dedi ki bu seviyedeyse okulları kademeli olarak açalım ama bu gerçekte 20 binlerin üzerinde oluyorsa covid pozitif vakalar o zaman bilim kuruluda yanıltılmış olmuyor mu? Yani pandemi ile mücadelenin koşulları çok ortada pandemi ile mücadele etmek içim birleşelim, bütünleşelim, yan yana gelelim herkes omuz versin ama bunun ilk şartı inandırıcılık ve güvenirlilik.” ifadelerini kullandı.