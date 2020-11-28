CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
TÜRKİYE 28.11.2020, 13:29
Ağbaba, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Değerli dostlarım, Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Değerli dostlarım,— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020
Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.
Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.
Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.
Anlayışınız için teşekkürler.
Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic.twitter.com/riWTyxl79k
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