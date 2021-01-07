CHP Genel Başkanı gündemi değerlendirdi
“Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz”
TÜRKİYE 07.01.2021, 15:33 07.01.2021, 17:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yakınlarını kaybedenlerden birinin duruşma sonrası yaptığı açıklamaya ilişkin görüntüyü paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Herkese sözüm var, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğiz." ifadesini kullandı.
Sakarya'daki annelerin feryatlarını, çığlıklarını dinlediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Adalet istiyorlar, hak istiyorlar, hukuk istiyorlar, bu memlekette huzur içinde yaşamak istiyorlar." ifadesini kullandı.
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