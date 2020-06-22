CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İlçe Belediye Başkanlarıyla Görüştü!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi’nde yer alan 65 ilçe belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda konuştu
TÜRKİYE 22.06.2020, 09:28 22.06.2020, 09:36
41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın salgın sürecinde yapılmasını eleştirerek şu ifadeli kullandı
Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü dolayısıyla mesajda yayınladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çocuklarının kahramanı cefakar babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
23°
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:32
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|27
|56
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|28
|47
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|28
|43
|8. Göztepe
|28
|37
|9. Gaziantep FK
|28
|34
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|28
|28
|15. Çaykur Rizespor
|27
|28
|16. Konyaspor
|28
|27
|17. Kayserispor
|28
|25
|18. Ankaragücü
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|29
|54
|2. Erzurum BB
|29
|50
|3. Altay
|29
|46
|4. Bursaspor
|29
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Ümraniye
|29
|41
|9. Giresunspor
|28
|41
|10. Keçiörengücü
|29
|38
|11. Menemen Belediyespor
|29
|38
|12. Balıkesirspor
|29
|35
|13. İstanbulspor
|28
|34
|14. Altınordu
|29
|32
|15. Boluspor
|29
|26
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|29
|20
|18. Eskişehirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|30
|83
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|30
|54
|4. Chelsea
|30
|51
|5. M. United
|30
|46
|6. Wolverhampton
|30
|46
|7. Sheffield United
|30
|44
|8. Tottenham
|30
|42
|9. Crystal Palace
|30
|42
|10. Arsenal
|30
|40
|11. Burnley
|29
|39
|12. Everton
|30
|38
|13. Newcastle
|30
|38
|14. Southampton
|30
|37
|15. Brighton
|30
|32
|16. Watford
|30
|28
|17. West Ham
|30
|27
|18. Bournemouth
|30
|27
|19. Aston Villa
|30
|26
|20. Norwich City
|30
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|65
|2. Barcelona
|30
|65
|3. Atletico Madrid
|30
|52
|4. Sevilla
|30
|52
|5. Getafe
|30
|48
|6. Real Sociedad
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|47
|8. Valencia
|30
|46
|9. Athletic Bilbao
|30
|42
|10. Granada
|30
|42
|11. Levante
|30
|38
|12. Osasuna
|30
|35
|13. Deportivo Alaves
|30
|35
|14. Real Betis
|30
|34
|15. Real Valladolid
|30
|33
|16. Celta de Vigo
|30
|30
|17. Eibar
|30
|29
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Leganés
|30
|24
|20. Espanyol
|30
|24