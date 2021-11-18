CHP'li başkan Turgay Abacı’ya 'dolandırıcılık' davası

CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı hakkında müvekkilinden aldığı paraları ödemediği iddiasıyla 'dolandırıcılık' suçlamasıyla dava açıldı.

TÜRKİYE 18.11.2021, 11:00
CHP'li başkan Turgay Abacı’ya 'dolandırıcılık' davası

İskenderun Başsavcılığının, CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hazırladığı iddianame, İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki İsa Yuvarlak'ın avukatı Turgay Abacı'ya, 2008 yılında vekaletname verdiği, 2015 yılı eylül ayında yürüttüğü bir davadan bahsettiği, dava konusu arsanın ihale ile satılacağı, satın alınır ise kâr edileceğini söylediği belirtildi.

'SÜREKLİ PARA İSTEDİ' İDDİASI

Satışa çıkan arsanın bir kısım payını almak üzere Abacı'ya 269 bin 657 TL'yi banka havalesi yoluyla gönderdiğinin aktarıldığı iddianamede, birkaç hafta sonra avukat ile görüştüğünde arsanın tamamını almasının daha kârlı olacağını söylediği, 270 bin lira daha vermesi söylediği ve bu parayı da gönderdiği, satış masrafları olması nedeniyle de yine banka havalesi ile 10 bin euroyu 32 bin 900 liraya çevirerek 32 bin 900 lira para havale yaptığı, aradan zaman geçmesine rağmen kendisini oyaladığı ifade edildi.

'HAKİMLER İHRAÇ EDİLDİ'

İddianamenin devamında, 2016 yılı sonlarına doğru FETÖ sebebiyle hakimlerin ihraç edildiği böylelikle de işlerin uzadığını söylediği, 2017 yılında görüştüğünde dosyanın kesinleştiği, Yargıtay'da itirazda olduğu, yine 2017 yılında belediye başkanı olacağı, 15 bin dolar para istediği, bir hafta sonra vereceğini söylediği, 15 bin doları da adliyede elden teslim ettiği, etraftan araştırma yaptığında şüphelinin birçok kişiyi bu şekilde dolandırdığı, ısrarları sonucunda 15 bin euro parasının 15 bin TL'sini alabildiği, güvenini sağlayarak toplam 543 bin TL 10 bin dolar ve 10 bin euro para verdiği, şikayetçi olduğu beyan edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli avukat Turgay Abacı ise Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadesinde, şikayet dilekçesinde belirtilen hususların asılsız olduğunu, kendisine dayatılan suçlamaları kabul etmediğini, şikayetin kendisine iftira atma, siyasi ve mesleki kimliğine zarar verme, toplumda yıpratma ve siyasi hesaplaşma nedeniyle yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün olurları ile avukat Turgay Abacı hakkında soruşturma ve kovuşturma izni verildiği hatırlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

'TALEBİNE RAĞMEN İADE ETMEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR'

“Dosya kapsamında toplanan bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Avukat Turgay Abacı'nın davacı vekili sıfatıyla, Samandağ Sulh Hukuk Mahkemesinde takip etiği ortaklığın giderilmesi davasında, dava sonucu yapılacak satışta, satışa konu taşınması alması halinde ileride çok kazanç elde edeceğini söyleyerek ikna ettiği dava dışı müşteki ile aralarında 7 Ekim 2015 tarihli protokolün düzenlenmesini sağladığı gibi satışa girebilmesi için teminat gerekli olduğundan hesabına para gönderilmesini istediği, şikayetinden haksız olarak aldığı protokole konu 538 bin 300 Türk Lirası ile masraf adı altında 34 bin 900 Türk Lirası ve 15 bin ABD dolarını talebine rağmen şikayetçiye iade etmediği anlaşılmıştır.”

“DOLANDIRILDIĞIMIZI BİR BAŞKASI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIĞI ZAMAN ANLADIK”

İddianame İskenderun Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dosya yargılamanın yapılacağı Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.

İsa Yuvarlak, avukat Turgay Abacı'ya toplam 722 bin TL para ödediğini ve dolandırıldığını iddia ederek, “2018 yılı geldiği zaman dolandırıldığımızı bir başkası sosyal medyadan paylaştığı zaman anladık. 2019’da bu dosya kesin alınacak dedik, geçti bu sefer 2020 oldu. Koronavirüs var dedi, aksama var dedi. Sonra 2020 yılının nisan ayında 'kesin alacağız' dedi, ben de 'eğer almazsan bu sefer savcılığa başvuracağım' dedim. Nisan ayı geçti, gittim bütün evraklarımla şikayetçi oldum ve hakkında dava açıldı. İnanıyorum adalet gerekeni yapacak.” dedi.

CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

#dolandırıcılık
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