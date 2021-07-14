CHP müslümanlarla alay etti

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, Müslümanların inançları bir kez daha hedef alındı.



Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de sunduğu programa katılan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, camide zikir çeken cemaatle alay etmeye kalkıştı.

Sertel "Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atilla Sertel değilim” dedi.



CHP'li Sertel, Müslümanların zikir inancıyla dalga geçerek "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da olabilir.

Ama euro, dolar diye çok çeken var." ifadelerine Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.