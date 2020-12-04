Çiftçilere Tarım ve Hayvancılık için sokağa çıkma izin belgesi verildi!

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler ve tarım işçileri izin belgelerini Kahramanmaraş Ziraat Odası başkanlığında aldı.



Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Çiftçilerimize sokağa çıkma kısıtlamasından zeytin hasadına, bağına ve bahçesine gidebilmesi için evrakları odamız tarafında verilmektedir dedi.”





Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti;



“2020 yılının artık son aylarına girdiğimiz şu günlerde sokağa çıkma yasağının tekrar geri gelmesi ile çiftçimizin arazide artık sezonun sonu yaklaştığında zeytin hasadı ve zeytinle alakalı çalışmaların başladığı bu günlerde yoğun bir şekilde odamızdan belge isteyen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını gösteren belgeleri alma için odamıza ciddi anlamda bir yoğunluğumuz var. Tabi tarımla iştigal eden tarımın her kesiminde uğraşan çiftçilerimizin kayıtlarının ve dosyalarının bizde oluşunun sebebiyle de bugün ciddi anlamda bir yoğunluğumuz var. Çiftçilerimize sokağa çıkma yasağından zeytin hasadına gidebilmeleri ve bağına, bahçesine gidebilmesi için evrakları odamız tarafında verilmekte.



Kahramanmaraş’ta şuana kadar yaklaşık 250-300 civarında hafta sonunun gelişiyle Cuma günü bugün son günün oluşuyla birlikte 250-300 civarın da aşırı bir yoğunluğuz var.” Haber: Gökhan Çalı