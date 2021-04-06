Çiğnediği sakız sonu oldu!
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde soluk borusuna sakız kaçan 27 yaşındaki Selim K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TÜRKİYE 06.04.2021, 14:20
Serdivan'da Selim K., dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra geldiği evde çiğnediği sakızın soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Gencin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, kalbi duran Selim K.'ye müdahale ederek kalbini yeniden çalıştırdı.
UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİASI VAR
Yakında bulunan bir özel hastaneye götürülen Selim K., burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Selim K.'nin uyuşturucu kullandığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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