Çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.