Çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti
Ailelerinin olmadığı bir evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybederken, yangın iftaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
TÜRKİYE 24.12.2021, 17:39 24.12.2021, 17:53
İzmir'in Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.
SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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