Cilt kanserinden yüzünü kaybetti: Kızımı öpmeyi çok özledim!

Konya'da burnunda çıkan bir siğilin, zamanla yüzünde çoğalıp, yara oluşturmasının ardından cilt kanseri olduğu anlaşılan Bahattin Yılmaz, dudağı, burnu, damağı ve gözlerini kaybetti.

TÜRKİYE 11.04.2021, 13:04
Cilt kanserinden yüzünü kaybetti: Kızımı öpmeyi çok özledim!

Konya'da reklam ve tabela tasarımcısı Bahattin Yılmaz'ın 15 yıl önce burnunda siğil çıktı.

Zamanla yüzündeki siğil sayısı arttı ve yara oluşturmaya başladı. Bunun üzerine 5 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi kondu.

Geçen süreçte dudağı, burnu, damağı ve gözlerini kaybeden Yılmaz, şu an 914 lira engelli maaşının 400 lirasıyla kiraladığı eski bir sanayi sitesindeki dükkanda yaşamını sürdürüyor.

"SURATIM, BURNUM, DUDAKLARIM VE DAMAĞIM YOK"

Yüzünü sürekli sargıda tutmak zorunda kalan Yılmaz, şunları söyledi:

''Suratım, burnum, dudaklarım ve damağım yok. Daha önce görebiliyordum, ama şu an sol gözümü de kaybettim. Sağ gözümle de sadece biraz ışığı görebiliyorum. Her zaman Allah'a şükrettim. Kızımı görebildiğim için şükrettim. Ama şu an kızımı da göremiyorum. Görme yeteneğimi de kaybedince psikolojim bozuldu.''

"ÇAY İÇMEYİ VE YÜZÜMÜ YIKAMAYI ÖZLEDİM"

Kızını öpemediği için üzüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Yüzüm olmadığı için insanlar benden korkup, çekiniyor. Kızımla el ele sokakta gezemiyorum. Bir bardak çay içmeyi özledim. Çocuğumun elini tutup gezdiremiyorum. Çatalı bile zor tutuyorum artık. En çok da yüzümü yıkamayı özledim. Bir an önce tedavi olup, eski sağlığıma kavuşmak istiyorum'' dedi.

Kalacak yeri olmadığı için de engelli maaşıyla tuttuğu dükkanda yaşadığını belirten Yılmaz, şu an kendisine 11 yıl önce boşandığı eşi Şeyma Bayram ile onun yanında kalan kızı Nahide Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi. Yılmaz, ''Şeyma ile 10 yıl evli kaldım. Sonra anlaşamadık, boşandık. Ama ben sonradan böyle hastalanınca bana destek oldu. Kızımdan ve ondan başka kimsem de yok. Kızımı çok seviyorum, zaten birkaç sefer intihar etmeye kalkıştım o üzülmesin diye vazgeçtim'' dedi.

Konya da cilt kanseri nedeniyle yüzünü kaybetti, hayatı kabusa döndü #1

BOŞANDIĞI EŞİNE YARDIMCI OLUYOR

Eşinin eski sağlığına kavuşması için yardım isteyen Şeyma Bayram (36), " Eşimden 11 yıl önce boşandım. Fakat sonradan bu durumunu öğrendim, ona destek olsun diye kızımla görüştürmeye başladım. Sonradan Bahattin gözlerini de kaybetti. Bu sefer de o kızını göremiyor ve üzülüyor. Manevi olarak destek verebiliyorum. Önce Allah'a sonra insanlara saygımız var. O yüzden biz ayrılsak bile medeni olarak çocuklarımızı anne babasından ayrı tutmamalıyız. Kızım, 'Neden kimse yardım etmiyor' diye sürekli soruyor'' diye konuştu.

Konya da cilt kanseri nedeniyle yüzünü kaybetti, hayatı kabusa döndü #2

"BABAMLA EL ELE GEZMEK İSTİYORUM"

Babasını çok sevdiğini belirten 7'nci sınıf öğrencisi Nahide Yılmaz (13) da, "Babamın böyle olmasına üzülüyorum. İnsanların yardımcı olmasını istiyorum ama yardımcı olabilirler mi onu da bilmiyorum. Babamla el ele gezmek isterim. Bu beni mutlu eder'' dedi.

Konya da cilt kanseri nedeniyle yüzünü kaybetti, hayatı kabusa döndü #3

Konya da cilt kanseri nedeniyle yüzünü kaybetti, hayatı kabusa döndü #4

Konya da cilt kanseri nedeniyle yüzünü kaybetti, hayatı kabusa döndü #5

#cilt #Kanser #Konya #bahattin #Yılmaz #rahatsızlık
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 11 Nisan 2021
İmsak 04:32
Güneş 05:56
Öğle 12:38
İkindi 16:17
Akşam 19:11
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 31 67
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Konyaspor 32 40
12. Antalyaspor 32 39
13. Rizespor 32 36
14. Kasımpaşa 32 35
15. Malatyaspor 31 33
16. Ankaragücü 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 31 33
19. Gençlerbirliği 31 31
20. Erzurumspor 32 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Tuzlaspor 29 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 29 39
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Chelsea 31 54
5. Liverpool 31 52
6. West Ham 30 52
7. Tottenham 30 49
8. Everton 29 47
9. Leeds United 31 45
10. Aston Villa 30 44
11. Arsenal 30 42
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 66
2. Atletico Madrid 29 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 29 46
6. Real Betis 29 46
7. Villarreal 30 46
8. Levante 30 38
9. Celta de Vigo 29 37
10. Athletic Bilbao 30 37
11. Granada 29 36
12. Cádiz 30 35
13. Osasuna 30 34
14. Valencia 29 33
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 29 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23