Çimento sektörüne inceleme başlatıldı!

Çimento sektöründeki fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı.

Sektöre yönelik inceleme başlatan Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak.

TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK

Bakanlıktan öğrenilen bilgilere göre; çimento cinsi ürüne ilişkin aşırı fiyat artışları, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, çimento sektöründe yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılmasını sağlayacak.

ÇİMENTO FİYATLARI

32,5 olarak satılan gri çimentolar genellikle şantiyelere satılıyor ve bir torbası 65 TL+KDV.

52,5'luk bir beyaz çimentonun 1 paketi ise 90 TL+KDV.