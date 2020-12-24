Çin aşısı Türkiye'ye geldi
Çin'den satın alınan Sinovac koronavirüs aşısını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
TÜRKİYE 24.12.2020, 09:48
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını binlerce ölüme sebep olurken, aşı çalışmaları için harekete geçildi.
Birçok ülkede tamamlanan çalışmaların ardından satışlar da başladı.
Türkiye ise aşı konusunda Çin'le anlaşma yaptı.
AŞI TÜRKİYE'DE
Çin tarafından geliştirilen Sinovac koronavirüs aşısından 50 milyon doz sipariş edilirken, merakla beklenen aşı sonunda Türkiye'ye geldi.
Sinovac koronavirüs aşısını taşıyan uçak, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
İNCELEMEYE ALINACAK
Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.
BAKAN KOCA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.
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