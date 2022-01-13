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Cin çıkarma seansında 100 kez oklava ile vurulan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da, 30 yaşındaki Özge Nur Tekin isimli kadın psikolojik sorunlar yaşadığı iddiasıyla sözde hoca Erdal Kaya isimli şahsın yönlendirmesiyle birlikte, evli olduğu Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklavayla vurularak öldürüldü.

TÜRKİYE 13.01.2022, 15:48
Cin çıkarma seansında 100 kez oklava ile vurulan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan ve fenalaşan Özge Nur Tekin, kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021’de yaşamını yitirdi. Tekin’in muayene tutanağında sırt ve kollarında morluklar ile "hacamat" kesiklerini andıran yaralar tespit edildi.

Savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk evliliğinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6’ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını iddia etti. Selçuk Tekin, kendi ailesi ve Özge Nur Tekin'in ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri’de bulunan "hoca Erdal Kaya"ya ulaştıklarını ifade etti.

'Hafif vurdum'

Selçuk Tekin, telefonla aradığı Erdal Kaya'nın, "Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım" dediğini belirterek şunları söyledi: 

"Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım, 'Önce eşine 1 kurban keseceksin' dedi. Sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vurmamı ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi. Ben eşimin sırtına, baldır kısmına oklava ile 100 sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek bir şekilde dua okuyarak vurdum. Eşimin ailesi ve benim ailem de odada bulunuyordu. Bu esnada 'Cin çık, cin çık' diye hep beraber söyledik. Akabinde Sevim Özbaş adlı kişiyi eve getirip hacamat tedavisi yaptırdım. Hacamat sırasında odada kadınlar vardı. Bu tedavinin ardından eşim rahat bir şekilde uyudu. Ancak ertesi sabah tekrar rahatsızlandı."

Bir gün sonra Erdal Kaya'yı tekrar aradığını belirten Selçuk Tekin, "'Kurban kesersen eşin rahatlar' dedi. Biz de kurban kesmek için eşimin annesi Hatun Efe, babası Cemal Efe, annem Zöhre Tekin, kardeşim Nuri Tekin, akrabam Muammer Tekin ile eşimi de alarak Yakacık’ta bulunan kurban kesme alanına gittik. Eşim kurban kesmeye giderken oruçluydu. Kurban kestiğimiz sırada eşim rahatsızlandı ve bayıldı. Tekrar aradığım hoca, 'Bir kurban daha keserseniz eşin kendine gelir' dedi. Dediğini yaptık ve 2'nci kurbanı da kestik; ancak eşim kendine gelmedi. Bunun üzerine hastaneye götürdük, ancak hastaneye gittiğimizde öldüğünü söylediler" ifadelerini kullandı.

'Oklavayla vurmalarını söylemedim'

Selçuk Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, "hacamat" yapan Sevim Özbaş ile Erdal Kaya da gözaltına alındı.

Kayseri’de gözaltına alınan Erdal Kaya, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü tanımadığım bir kadın arayarak, gelinini doktora götürdüklerini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, psikolojisi ile ilgili kendisine danışmak istediğini söyledi. Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim" dedi.

Erdal Kaya ayrıca, kendi çapında dini bilgileri olduğunu iddia ederek insanlara tavsiyelerde bulunduğunu, kesinlikle kimseden para almadığını ileri sürdü.

'Sırtı ve kolları simsiyahtı'

Genç kadına 'hacamat' yaptığı belirlenen Sevim Özbaş ise, "Bir tanıdığımın ısrarı üzerine hacamat yapmak için daha önce hiç görmediğim bu ailenin evine gittim. Yerde yüzü koyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, Kayseri’de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı. Beni de tekrar evime bıraktılar. Ölümüyle ilgili bir şey bilmiyorum" dedi.

Serbest bırakıldılar

6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık Özge Nur Tekin'in evli olduğu Selçuk Tekin ve diğer 5 kişiyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık Selçuk Tekin hakkında "Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma", 5 kişi hakkında da "Suça iştirak etme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianame, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

#Cin çıkarma #Ankara
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